A Sassari spacciatore arrestato dai carabinieri e sequestrati oltre 80 grammi di hashish e diverse dosi di marijuana.

Sassari, 11 Feb 2017 – I carabinieri della Compagnia di Sassari hanno arrestato un giovane sassarese, già noto alle Forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana.

Nei giorni scorsi, i militari avevano notato diversi conosciuti tossicodipendenti aggirarsi negli stretti vicoli intorno a via San Carlo e, nel corso di un mirato servizio, hanno così individuato il sassarese Michele Pinna, di 27 anni, che camminava con fare sospetto in quella zona. Quindi è stato subito raggiunto dai Carabinieri, ed il giovane ha evidenziato un atteggiamento nervoso e irrequieto, facendo così insospettire il personale dell’Arma che, effettuando una perquisizione personale e locale, ha rinvenuto un perfetto “kit da spacciatore”, composto da un “panetto” di circa 80 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana già confezionati e suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e altro vario materiale utile al confezionamento della droga.

A questo punto per Pinna sono scattate le manette e, nel corso della direttissima presso il Tribunale di Sassari, dopo la convalida è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.