Visite fiscali, Boeri: in malattia tutti reperibili a casa almeno 7 ore

Roma, 9 Feb 2017 – Le fasce di reperibilità in casa nei giorni di malattia dovrebbero essere uguali per pubblico e privato ed essere “almeno di sette ore per tutti”.

Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a margine di un convegno alla Camera spiegando che “non ha senso che ci siano differenze fra pubblico e privato”. Al momento, le fasce di reperibilità prevedono 4 ore giornaliere per i lavoratori privati e 7 ore per quelli pubblici.

In questo modo – ha spiegato intervenendo alla presentazione della ricerca ‘Domiciliarità e residenzialità per l’invecchiamento attivò – si potrebbero ridurre le spese e gestire al meglio i medici e svolgere i controlli in modo efficiente.

“Ci sono molti interventi che dobbiamo fare, tra cui quello di razionalizzare la legge 104”. Ha annunciato il presidente dell’Inps. “Probabilmente ci sono delle forme di abuso”, ha aggiunto Boeri, parlando della legge che consente di assentarsi dal lavoro per prendersi cura di un parente malato