Tre giovani donne e un uomo arrestati dai carabinieri per furto

Serrenti (Ca), 9 Feb 2017 – Questo pomeriggio a Serrenti, i carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale e quelli del paese, hanno arrestato Samanta Milanovic, di 29 anni, pregiudicata e senza fissa dimora, Ivana Nicolic, di 30, pregiudicato, senza fissa dimora, Sergio Casula, di 31, senza fissa dimora e Husovic Senada, di 29 anni, senza fissa dimora, per furto.

Le tre donne, alle ore 11,30 a Gonnos Fanadiga, si sono introdotte in un negozio di fiori ed poi, approfittando di un momento di distrazione di una cliente, le hanno sottratto il borsellino con dentro 150 euro e subito dopo sono fuggite a bordo di una vettura alla guida della quale vi era Casula.

In un primo momento l’auto è stata inseguita da un’altra vettura con a bordo due giovani del paese e i carabinieri della Stazione cc di San Gavino Monreale e in collaborazione della Stazione cc di Serrenti che tutti assieme hanno bloccato la macchina in fuga e bloccati le tre ladre e l’uomo e dichiarati in arresto.

In seguito una volta espletate le formalità di legge in caserma le donne sono state accompagnato nel campo nomadi di Decimomannu dove rimarranno in regime di arresti domiciliari nell’attesa del rito direttissimo previsto per domani presso il Tribunale di Cagliari.