Arrestato dal personale della Stato di Tortolì un giovane del paese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tortolì (Nuoro), 9 Feb 2017 – Ieri, il personale della Polizia di Stato della Questura di Nuoro ha arrestato M.R., di 29 anni, di Tortolì, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di P.S. di Tortolì, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato il 29enne a bordo della sua autovettura in compagnia di un amico, in prossimità del porto di Arbatax.

Allertati dal forte odore di marjuana proveniente dall’abitacolo, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione dei due passeggeri e ad un controllo dell’autoveicolo dove è stata trovata una piccola confezione di plastica trasparente con chiusura ermetica contenente 0,34 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare del fermato, ha consentito il ritrovamento di altra sostanza dello stesso tipo all’interno della sua camera da letto (due involucri trasparenti contenenti complessivamente circa grammi 30 di marijuana, riposti rispettivamente sopra un comodino e all’interno di un vaso posto sopra un armadio). E poi, esteso il controllo ad un’altra vettura di cui aveva la disponibilità, al di sotto del sedile anteriore destro, è stata trovata una scatola per alimenti trasparente con coperchio ermetico di colore viola, contenente 3 involucri in plastica trasparente con dentro complessivamente circa 25 gr. di marijuana.

Sono state, inoltre, rinvenute in un astuccio porta-documenti, 24 bustine con chiusura ermetica utilizzate per il confezionamento della sostanza, un sacchetto in plastica contenente altri due involucri con all’interno complessivamente circa 100 grammi di marijuana nonché un barattolo in vetro con tappo metallico contenente altri 12,62 grammi di marijuana.

Quinti il tutto è stato sequestrato e il giovane è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.