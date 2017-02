Agenzia delle Entrate, record nella lotta all’evasione. Nel 2016 recuperati 19 miliardi

Roma, 9 Feb 2017 – Nuovo record per la lotta all’evasione. Nel 2016 l’Agenzia delle Entrate, ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, ha recuperato 19 miliardi. Per l’erario si è registrato “un gettito record”: “oltre 450 miliardi secondo le prime stime, rispetto ai 436 miliardi del 2015 e ai 419 del 2014”.

Il ministro dell’Economia presentando al Tesoro i risultati dell’Agenzia delle Entrate con il direttore Rossella Orlandi ha detto: “Mi fanno sorridere coloro che affermano che il governo non fa niente per la lotta all’evasione o che strizza l’occhio agli evasori”, sono parole che “offendono il lavoro di tanti che fanno il loro mestiere: il Governo non strizza l’occhio agli evasori semmai ai contribuenti”, aiutandoli a non fare errori.

Al G7 dei ministri delle Finanze di metà maggio a Bari si discuterà della tassazione delle nuove forme di impresa dell’economia digitale, vedremo quali sono le forme possibili e concrete di cooperazione internazionale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan alla presentazione dei risultati 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

L’evasione delle multinazionali nella maggior parte dei casi è elusione, cioè comportamenti che rispettano la lettera ma non lo spirito della legge e sfruttano le asimmetrie. Questi preoccupano tanto quanto l’evasione fiscale vera e propria”. Ha detto Pier Carlo Padoan definendo anche “odiosa” l’evasione internazionale. L’Italia, ha ricordato il ministro, “ha fatto molto negli ultimi anni” ed è stata “capofila” dei progressi “globali” che si sono registrati, che hanno portato allo scambio automatico di informazioni tra i Paesi secondo il protocollo Beps, che spiegano anche “il successo della voluntary disclosure”.