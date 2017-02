Controlli del fine settimana da parte dei carabinieri della compagnia di Siniscola: 4 denunce e 2 sanzioni amministrative.

Siniscola, 6 Feb 2017 – Durante i controlli del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato a piede libero 4 persone resesi responsabili di vari reati ed elevato altre 2 sanzioni amministrative.

In particolare, i militari Stazione cc di Dorgali hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, P.M. 40enne del posto, con già qualche piccolo precedente alle spalle, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, dopo una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno spinello già confezionato e la successiva perquisizione nel suo domicilio ha permesso di trovare nella sua disponibilità altri 47 grammi di marijuana contenuti in vari barattoli che aveva nascosto nel suo appartamento.

Le pattuglie dell’Arma, impegnate invece nei controlli alla circolazione stradale sulle maggiori vie di comunicazione del territorio, hanno deferito in stato di libertà 3 persone trovate alla guida in stato d’ebbrezza e tutte risultate con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge e, quindi, per loro è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Infine, altre due persone, due cittadini romeni di 45 e 27 anni, sono stati multati poiché sono stati sorpresi a Galtellì nell’esercizio del commercio ambulante senza le previste autorizzazioni.