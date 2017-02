Tutti a Iscol@. Firmato protocollo Miur – Ras: riconosciuto punteggio ai docenti

Cagliari, 3 Feb 2017 – Firmato il Protocollo d’intesa tra Regione e Ministero dell’Istruzione che garantisce agli insegnanti sardi, impegnati nei progetti di Tutti a Iscol@, il punteggio nelle graduatorie.

“È un risultato che abbiamo perseguito per mesi – ha detto l’assessora della Pubblica Istruzione Claudia Firino – e oggi vediamo finalmente sanata una inspiegabile ingiustizia per gli insegnanti e la scuola sarda”. Firino ha inoltre sottolineato che “si tratta dell’importante riconoscimento da parte del Governo dell’impegno profuso dal corpo docente, in un programma strategico come Tutti a Iscol@, pensato soprattutto per combattere la dispersione scolastica, valorizzando i profili professionali degli insegnanti”.