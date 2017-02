Rissa tra ubriachi ucraina in Piazza dei Centomila a Cagliari: due arrestati e uno denunciato per rissa aggravata.

Cagliari, 3 Feb 2017 – I poliziotti del gruppo Falchi della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Halochhkin Olekasandr 44enne e Kolomiets Sergio 44enne, per il reato di rissa aggravata e denunciato in stato di libertà B.V. tutti di nazionalità ucraina per lo stesso reato.

L’episodio si è verificato intorno alle 20.10 di ieri quando sono giunte diverse chiamate sulla linea 113 che segnalavano, in Piazza dei Centomila, una decina di uomini che malmenavano una persona.

Un equipaggio del gruppo Falchi, che si trovava nelle immediate vicinanze, ha raggiunto la piazza individuando tre soggetti intenti a colpirsi fra loro con calci e pugni.

Sono giunti nell’immediatezza anche gli equipaggi delle Volanti che hanno immobilizzato ed identificato le tre persone. Gli Agenti hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza in quanto tutti presentavano numerose ed estese escoriazioni; due sono stati medicati sul posto mentre l’altro (B.V.) è stato trasportato presso un nosocomio cittadino presso il quale è stato ricoverato per le ferite riportate.

Dagli accertamenti è emerso che la rissa è scaturita a seguito di una lite per futili motivi aggravata comunque dallo stato di ebbrezza alcolica.