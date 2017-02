Il presidente Portoghese ha convocato il Consiglio comunale di Cagliari per martedì 7 febbraio

Cagliari, 3 Feb 2017 – Il Consiglio comunale è convocato per martedì 7 febbraio 2017 nella consueta sede di via Roma 145.

A partire dalle ore 18 sarà discusso il seguente ordine del giorno: Presa d’atto modifica composizione delle Commissioni consiliari permanenti; Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (art. 194 Decreto Legislativo n. 267/2000), Sentenza civile n. 411/2016 della Corte d’Appello di Cagliari; Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000), liquidazione spese di giudizi tributari per ricorrenti vari; ndirizzi in materia di regolamentazione degli orari di apertura e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite; Mozione per estendere l’orario di apertura dei locali siti al primo piano della Mediateca di via Mameli, per le giornate di domenica dalle ore 9 alle ore 13, presentata dai consiglieri Stefano Schirru e Alessandro Balletto; Mozione sullo stato di degrado, incuria e abbandono aree viale La Playa e dintorni, presentata dal consigliere Alessandro Sorgia; Mozione sullo stato di degrado dell’area di viale La Playa e dintorni, presentata dalla Commissione consiliare permanente Patrimonio, Politiche della Casa e Mobilità;

– Mozione per la definizione e regolamentazione dell’istituto di partecipazione dei cittadini “Question Time”, presentata dai consiglieri Maria Antonietta Martinez e Peppino Calledda; Mozione sulle iniziative per la “Campagna M’ìIllumino di Meno”, prima firmataria consigliera Benedetta Iannelli; Mozione per il monitoraggio stato dell’arte degli atti politici portati avanti dal Consiglio comunale, presentata dalla Commissione per la Valutazione delle politiche comunali e della qualità dei servizi; Mozione per lo sviluppo di nuove azioni e politiche per l’Edilizia Residenziale Pubblica a Cagliari con AREA, presentata dalla Commissione Patrimonio, Politiche della Casa e Mobilità; Mozione per la riqualificazione delle aree limitrofe alle vie Koch e Guzzoni degli Ancarani, primo firmatario consigliere Alessio Alias; Ordine del Giorno sulla situazione di forte degrado sociale ed edilizio nel “Complesso del Favero” quartiere Sant’Elia, a firma dei consiglieri Pierluigi Mannino e Piergiorgio Massidda.

Secondo la convocazione del presidente Guido Portoghese, alle 17 il sindaco Massimo Zedda e gli assessori risponderanno alle seguenti interrogazioni:

– Il consigliere Alessandro Sorgia su Arena grandi eventi / Teatro del mare (assessore Paolo Frau);

– Il consigliere Alessandro Sorgia sullo stato di degrado in cui versa l’immobile della ex circoscrizione di via Cinquini (assessora Luisa Anna Marras);

– I consiglieri Federico Ibba e Alessio Mereu sui danni causati dall’evento atmosferico verificatosi il 21 gennaio 2017 (sindaco, assori Paolo Frau e Claudia Medda);

– Il consigliere Roberto Tramaloni sulla proceduta rilascio CPI (Certificato Prevenzione Incendi), Trasferimento armadi, arredi e scaffali Scuola media Alfieri ospitata in convenzione dal Conservatorio Pierluigi da Palestrina (assessori Yuri Marcialis e Luisa Anna Marras);

– La consigliera Loredana Lai su ecocentro quartiere Genneruxi (assessore Claudia Medda e Francesca Ghirra);

– I consiglieri Francesco Raffaele Onnis e Giorgio Angius sulla messa in sicurezza dei costoni in via Raffa Garzia e situazione viabilità pedonale e veicolare via Is Guaddazzonis, via Raffa Garzia, via Vidal (assessora Luisa Anna Marras);

– Il consigliere Alessandro Sorgia sulla realizzazione e ubicazione di ecocentri in differenti zone della Città (assessori Claudia Medda, Francesca Ghirra e Paolo Frau);

– Il consigliere Alessandro Sorgia sul compendio immobiliare Monte Urpinu denominato ex 68° Deposito carburanti (sindaco);

– Il consiglieri Stefano Schirru e Alessandro Balletto sulla ricomparsa dell’amianto lungo la spiaggia Poetto (assessora Claudia Medda);

– La consigliera Loredana Lai inerente alle ultime manifestazioni natalizie a favore della terza età organizzate dall’Assessorato alle Politiche Sociali in alcuni quartieri cittadini (assessore Ferdinando Secchi);

– La consigliera Loredana Lai sulla mancata corresponsione, da parte dell’Assessorato alle Politiche Sociali, dei contributi L. 20/97 e L. 162/98 (assessore Ferdinando Secchi);

– Il consigliere Stefano Schirru e più sul corretto utilizzo dell’appartamento di proprietà del Comune di Cagliari, sito al terzo piano di via Dante 134 (assessore Ferdinando Secchi);

– I consiglieri Francesco Raffaele Onnis e Giorgio Angius sulla chiusura del Parco di Monte Urpinu (assessore Paolo Frau);

– I consiglieri Francesco Raffaele Onnis e Giorgio Angius sul malfunzionamento dell’impianto di condizionamento della MEM (assessore Gianni Chessa);

– I consiglieri Peppino Calledda e Maria Antonietta Martinez sullo stato del Servizio Taxi per le persone con disabilità, permanente o temporanea, incapaci di deambulare (assessora Luisa Anna Marras);

– I consiglieri Peppino Calledda e Maria Antonietta Martinez sulla Sentenza della Corte di Cassazione sez. L n. 620/2017 “L’ex Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari e attuale Direttore Artistico, Mauro Meli, dovrà rimborsare il trattamento di fino rapporto ottenuto per la guida del Teatro dal 12.08.1996 al 19.01.2004” (sindaco).