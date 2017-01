Prezzo latte ovino, Assessore Paci incontra Oilos: “voi unici interlocutori della regione”

Oristano, 30 Gen 2017 – Il vice presidente della Regione, Raffaele Paci, ha portato questa mattina il saluto della Giunta all’insediamento del Consiglio di amministrazione dell’Organizzazione interprofessionale latte ovino sardo (Oilos).

I lavori, aperti dal presidente Oilos Salvatore Pala, si sono tenuti nella sede dell’Associazione regionale allevatori (Ara) di Nuraxinieddu a Oristano alla presenza anche del presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale, Luigi Lotto, e del direttore generale dell’assessorato dell’Agricoltura, Sebastiano Piredda.

“L’Organismo che la Regione individua come interlocutore del comparto ovicaprino è l’Oilos e non ce ne saranno altri”. Così Paci che ha aggiunto: “Si tratta di un soggetto riconosciuto dal Ministero e che raggruppa buona parte del mondo del latte ovino. Ci auguriamo che anche chi ancora non ha aderito lo faccia al più presto”.