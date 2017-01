Meridiana e S7 Airlines estendono il code share al nuovo Milano Malpensa-Mosca

Olbia, 25 Gen 2017 – Meridiana e S7 Airlines hanno siglato un nuovo accordo di code-share, che include la nuova linea fra Milano Malpensa e Mosca (Domodedovo), operata da Meridiana a partire dal prossimo 22 marzo e il nuovo collegamento fra Pisa e Mosca, che verrà inaugurato da S7 il 26 aprile 2017.

Il nuovo collegamento internazionale Milano Malpensa-Mosca Domodedovo, a partire dal 22 marzo sarà disponibile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, mentre dal 7 maggio si aggiungerà un’ulteriore frequenza, operativa di domenica, per un totale di4 collegamenti settimanali. L’aeromobile in servizio su questa linea sarà un Boeing 737-800 con 168 posti in economica e 14 in Electa Club, la business class di Meridiana. Il decollo da Malpensa è previsto alle 06.55, mentre da Mosca si parte alle 12:10; il tempo di volo è di circa tre ore e trenta. Le tariffe partono da 151 euro per un volo di andata e ritorno, tutto incluso a persona.

Oltre al nuovo volo per Mosca da Malpensa, che si aggiunge al volo estivo in partenza da Olbia Costa Smeralda, grazie a questo accordo, Meridiana offre ai propri passeggeri anche il nuovo collegamento fra Pisa e Mosca (Domodedovo), che S7 Airlines inaugurerà il prossimo 26 aprile, oltre ai collegamenti settimanali–sui quali è già attivo il code-share da tempo, in partenza da Verona, Genova e Napoli.

I voli fra l’Italia e la Russia targati Meridiana e S7 Airline sono già in vendita, tutte le informazioni e le migliori tariffe sono disponibili su meridiana.com, via mobile e sulla app, attraverso il Call Center at 892.928 e nelle migliori agenzie di viaggio.