Astensione delle opposizioni sul voto alla risoluzione in Quinta Commissione – Attività produttive

Cagliari, 25 Gen 2017 – I Consiglieri regionali dell’opposizione in seno alla Quinta Commissione – Attività produttive, Luigi Crisponi – Riformatori, Gian Luigi Rubiu – U.D.C., e Marco Tedde – Forza Italia hanno censurato il contenuto della risoluzione votata dalla sola maggioranza in merito al gravissimo problema del calo del reddito dei pastori.

Condividendo le perplessità delle associazioni di categoria, i tre consiglieri della minoranza consiliare si sono astenuti al momento del voto definendo “il documento sterile e improduttivo e ben lontano dal raccogliere il grido d’allarme lanciato dai pastori e dalle confederazioni di settore”. “Il problema del prezzo del latte non viene affrontato minimamente” ha rincarato Luigi Crisponi. “La riduzione delle eccedenze di prodotto invenduto non è stata incredibilmente considerata” ha aggiunto Gian Luigi Rubiu. “L’elaborazione del documento non è assolutamente rispondente alle attese di quanti soffrono i morsi della crisi del comparto” ha concluso Marco Tedde.

“Spiace che si sia sprecando l’occasione per mettere un punto fermo al crollo verticale del prezzo del latte e alla conseguente speculazione in atto contro l’intera filiera lattiero casearia”, hanno concluso i tre consiglieri regionali della opposizione consiliare.