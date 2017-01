Accordo Confartigianato Imprese Sardegna e Poste Italiane per favorire lo sviluppo dell’e-commerce

Cagliari, 25 Gen 2017 – Confartigianato Imprese Sardegna e Poste Italiane siglano un importante accordo per le aziende associate che spediscono in Italia e all’estero proponendo i servizi di spedizione Crono a tariffe agevolate.

L’accordo prevede sconti dal 5 al 12% sui cinque prodotti che fanno parte dell’offerta Crono: Crono, Crono Express, Crono Internazionale, Reverse ed Economy. Caratteristiche comuni a tutta la gamma proposta sono i prezzi chiari e vantaggiosi, il successo di consegna, la semplicità nella gestione dei resi, la completezza dei sistemi tecnologici a supporto, il monitoraggio e i sistemi di alerting, il servizio di assistenza multicanale al numero verde 800.160.000, o all’indirizzo e-mail assistenza.impresa@poste.it o ancora sul portale Crononline.

Grande soddisfazione per il raggiungimento di questo risultato importante sia per Poste Italiane che per Confartigianato Imprese Sardegna. Grazie alla sottoscrizione dell’accordo, gli artigiani associati potranno usufruire di una vastissima rete logistica di Poste Italiane a prezzi ridotti.