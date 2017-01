Visita ufficiale in Consiglio del nuovo comandante regionale della Guardia di finanza, il generale di Brigata Bruno Bartoloni

Cagliari, lì 20 Gen 2017 – Il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau ha ricevuto questa mattina in visita ufficiale, il generale di brigata del Comando regionale della Guardia di finanza, Bruno Bartoloni.

L’incontro istituzionale è stata l’occasione per conoscersi, a pochi mesi dall’arrivo in Sardegna del neo comandante regionale che ha definito eccellente la qualità della vita nell’isola. Il generale Bartoloni e il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda hanno discusso a lungo sulle azioni necessarie e le norme attualmente in vigore, relativamente ai controlli sulla spesa pubblica e alla riduzione degli sprechi, anche all’interno delle pubbliche amministrazioni e le possibili collaborazioni da avviare.

Al vertice del Comando regionale dallo scorso agosto, il generale Bartoloni, originario di Vetralla, in provincia di Viterbo, ha infatti comandato il nucleo speciale, con sede a Roma, responsabile dei controlli sulla spesa pubblica nazionale e comunitaria. Trascorsi professionali impegnativi – come ha sottolineato il presidente Ganau – anche all’interno di numerosi gruppi di lavoro interministeriali incaricati al recepimento nell’ordinamento Italiano degli standard internazionali antiriciclaggio e diverse consulenze alla commissione parlamentare antimafia.

Il presidente del Consiglio ha omaggiato il generale Bartoloni con un libro fotografico della Sardegna “con l’augurio di buon lavoro e di una buona permanenza nella nostra isola”.