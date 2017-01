Turismo nautico: Sardegna alla Fiera Boot Di Dusseldorf

Cagliari, 20 Gen 2017 – A Dusseldorf per promuovere il turismo sardo: da domani a domenica 29 gennaio apre i battenti la rassegna nautica Boot, secondo appuntamento della campagna fieristica della Regione in Germania, mercato internazionale principale che nel 2016 ha generato numeri record. Operatori specializzati e pubblico tedesco potranno apprezzare e scegliere l’offerta isolana all’insegna di viaggi in yacht, escursioni in barca, divertimento con sport acquatici e scoperta di fondali in immersione.

In due aree espositive su diving e nautica caratterizzate dal brand Sardegna Endless Island, promuoveranno le loro proposte 17 operatori sardi, accreditati dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Saranno presenti hotel e camping, associazioni, società di servizi e consorzi turistici, centri velici e di diving. La Boot è una delle maggiori kermesse europee di settore, dove vanno in scena le anteprime del turismo nautico: partecipano 1.800 espositori provenienti da 65 Paesi in uno spazio dedicato a yacht, a barche a vela e a motore (con 250 cantieri) e alla loro componentistica, al diving (l’esposizione maggiore d’Europa), agli sport acquatici (vela, surf, canoa e ‘mondo beach’) nonché alla pesca.

“È un segmento turistico fondamentale – dice l’assessore Francesco Morandi – sul quale la Regione investe e programma: uno dei prodotti da valorizzare all’interno del piano strategico 2017-2019, teso principalmente all’ampliamento del periodo di attività delle imprese e a un coinvolgimento di tutti i territori come destinazione dei flussi in entrata. Nel potenziamento del prodotto ‘mare’ rientrano anche il turismo nautico e la promozione di attività sportive legate al mare: vela, wind e kite surf, canoa, sci nautico, attività in spiaggia, praticabili tutto l’anno”. Per raggiungere questi obiettivi, Assessorato regionale e Unioncamere Sardegna hanno stretto un accordo di collaborazione che vede la Camera di Sassari capofila.

La Boot è il secondo atto dell’attività promozionale della Regione in Germania, iniziata con la Caravan motor touristik di Stoccarda. Seguiranno a fine febbraio la F.re.e di Monaco di Baviera, a marzo la 51esima edizione della Borsa internazionale di Berlino (ITB) e a maggio la Imex di Francoforte, principale appuntamento europeo di turismo congressuale. A questo si aggiunge la partecipazione (a fine gennaio) alla Fespo di Zurigo dedicata ai tour operator, e tre eventi promozionali in grandi città tedesche e svizzere. La promozione fieristica sarà accompagnata da una campagna di comunicazione mirata su media tradizionali, pubblicazioni su riviste di settore e inflight di bordo di vettori aerei. Gli investimenti saliranno a un totale di un milione e 200 mila euro.

Da gennaio a ottobre sono stati registrati 323.532 arrivi dalla Germania, che con una permanenza media di 5,4 giorni, hanno generato 1.735.894 presenze nelle strutture ricettive isolane. Nello stesso periodo del 2015 le presenze erano state 1.552.765: l’aumento è del 12 per cento. “Abbiamo messo in campo da tre anni a questa parte una nuova stagione di azioni promozionali in Germania: campagna stampa, fiere ed eventi – spiega Morandi – che testimoniano l’attenzione e l’interesse verso il nostro primo mercato obiettivo. Nel 2017 l’investimento sarà doppio – prosegue – puntando a migliorare ulteriormente i numeri, già da record, generati nel 2016: su sei milioni e mezzo di presenze straniere, più di un quarto sono tedesche”.