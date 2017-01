Protezione civile, codice arancione su iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura; giallo su Tirso, campidano e Logudoro

Cagliari, 20 Gen 2017 – A seguito dell’emissione dal parte del Dipartimento Meteoclimatico dell’Arpas dell’avviso di condizioni meteo avverse per precipitazioni e vento, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico di 24 ore per domani, sabato 21 gennaio, sulle zone di allerta Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Su queste ultime due zone è già in vigore il codice giallo per rischio idraulico sino alla mezzanotte di oggi.

Per gli stessi orari e per gli stessi rischi entrano domani in codice giallo le zone di allerta Tirso, Campidano e Logudoro.

Si avvisa la popolazione che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni e salire ai piani superiori, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra. Occorre limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Vietato l’attraversamento di torrenti in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp;jsessionid=A0DF7F920BBDAA0C33BCD2E01DB9E147