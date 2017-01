Protezione civile, allerta meteo dopo neve. Assessore Spano: invito a massima attenzione e prudenza

Cagliari, 21 Gen 2017 – “Veniamo da una nevicata di eccezionale proporzione e per domani sono previste condizioni meteo avverse con precipitazioni. Invito quindi tutta la popolazione alla massima prudenza, senza allarmismi, e all’autoprotezione durante tutte le fasi di allerta”. Così l’assessora della Difesa dell’Ambiente con delega alla Protezione civile Donatella Spano. L’esponente della Giunta Pigliaru, in contatto con i sindaci dei Comuni colpiti dall’ondata di neve e gelo dei giorni scorsi, ha concordato con loro alcuni incontri, una volta conclusa l’emergenza, per fare il punto sui danni e definire i rimborsi per le spesa di emergenza e di ristoro.

La Sori, la sala operativa regionale integrata, e il Centro funzionale decentrato continuano ad essere operativi h24. A partire dalla mezzanotte saranno attivi anche i presidi territoriali. Ogni tre ore, dalle prime fasi del codice arancione, verranno emessi sul sito regionale della Protezione civile i bollettini di monitoraggio e sorveglianza sull’evoluzione del fenomeno. Ogni ora gli aggiornamenti sul livello idrometrico e sulla quantità di precipitazioni misurata dalla rete fiduciaria della Protezione civile. Sul sito istituzionale sono anche pubblicate le misure di precauzione, che indicano i comportamenti corretti da attuare in caso di emergenza.