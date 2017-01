Maltempo nel nord Sardegna: forti disagi delle popolazioni per le abbondanti nevicate.

Bitti (Nu), 20 Gen 2017 – I territori dei comuni di Bitti, Orune, Lula, Onanì, Lodè ed Osidda, in questi giorni scorsi, sono stati fortemente interessati dalle abbondanti e straordinarie nevicate, con particolare riferimento all’altipiano di Mamone dove l’Istituto Penitenziario è rimasto isolato a causa dell’accumulo di quasi 2 metri di neve.

Il territorio del Comune di Orune è risultato il più colpito dal maltempo ed il personale della Stazione carabinieri del paese, ha effettuato due interventi e tre persone soccorse. Si tratta di Antonio Sanna di 38 anni, di Nuoro ma residente a Orune, Giovanni Evangelista Basile, di 55 anni e Mario Basile, 22 anni, nati a Nuoro e residenti a Orune, soccorsi dagli uomini dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”

Inoltre i carabinieri hanno effettuato altri due attività di controllo della sicurezza nelle aree rurali con l’intervento in un ovile dopo la denuncia di scomparsa di persona: si tratta di Antonio Massaiu, di 63 anni, di Orune e Antonio Gattu, di 45 anni, nato a Nuoro e residente a Orune.

Sono state poi effettuate altri tre monitoraggio per soccorre le persone bloccate nei loro rispettivi ovili nel territorio di competenza dei carabinieri della compagnia di Bitti, agli ordini del Ten. Davide Di Gennaro e sono state rintracciate e prestato loro soccorso, Stefano Moni, di 53 anni, di Orune, Giovannino Ruiu, di 58 anni, di Orune e Paolo Basile, di 48 anni.

Sono stati anche fatti 18 interventi presso abitazioni private, intervenuti per il ripristino della circolazione sulla Strada Statale 398 bloccata da diversi alberi e rami abbattuti dal peso della neve e dalle intemperie, 13 interventi di soccorso ad autoveicoli in avaria, 5 interventi di viabilità stradale ed un intervento di viabilità effettuato in collaborazione con il personale dell’Anas e dei Vigili del Fuoco che hanno aiutato persone gravemente malate.