Giovane pregiudicato di Nuoro arrestato dagli agenti della Squadra Mobile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nuoro, 20 Gen 2017 – Nella giornata di ieri, il personale della Squadra Mobile della Questura di Nuoro ha arrestato Z.L., di 31 anni, residente in Nuoro, con a carico diversi precedenti specifici, sorpreso con oltre 120 gramm di marjuana, detenuta presso la sua abitazione.

Erano circa le ore 12.00, quando l’uomo è stato avvistato in via della Repubblica mentre avvicinava altri giovani dediti all’uso di stupefacenti.

Il movimento sospetto del 31enne ha richiamato l’attenzione del personale in borghese della Squadra Mobile che ha provveduto a fermarlo e a perquisirlo.

Tale controllo esteso anche alla sua abitazione ha dato esito positivo in quanto gli agenti hanno rinvenuto unitamente allo stupefacente anche due bilancini di precisione, molti ritagli di cellophane per il confezionamento delle singole dosi, un grinder trita erba, 350,00 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Quindi risultava evidente la finalità di spaccio dell’uomo ed è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della locale Questura in attesa dell’odierno giudizio di convalida da parte della Autorità Giudiziaria di Nuoro.