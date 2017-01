Due giovani tentato di rubare gasolio da bus Arst ferme nel deposito ma uno di loro è stato arrestato in flagranza del reato di furto.

Senorbì (Ca), 20 Gen 2017 – Questa notte, poco prima dell’una, a Senorbì (Ca), Piazza Colonnello Mascia, i carabinieri della Stazione del paese, nell’espletamento di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il deposito automezzi dell’azienda regionale trasporti “A.R.S.T.”, dove hanno arrestato in flagranza di reato, Alessio Puddu, di 34 anni, disoccupato, con precedenti, di Suelli (Ca) per furto.

Il giovane è stato sorpreso, assieme ad un complice, ancora non identificato perché è fuggito facendo perdere le sue tracce, mentre rubavano 100 litri circa di gasolio per autotrazione dal serbatoio di autobus di linea, parcheggiati nel deposito.

I due ladri, dopo la forzatura del serbatoio dell’automezzo e con l’utilizzo di un tubo di gomma, avevano già riempito 4 bidoni.

Quindi Puddu è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.