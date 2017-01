Convocata l’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Sardegna

Sassari, 20 Gen 2017 – Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A. ha deliberato, quest’oggi, la convocazione dell’Assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio del Banco per il giorno 17 marzo 2017 alle ore 10,00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 18 marzo 2017 alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Direzione Generale del Banco di Sardegna in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: approvazione del rendiconto relativo al fondo comune; nomina del rappresentante comune e durata dell’incarico; compenso da riconoscere al rappresentante medesimo; determinazione dell’ammontare del fondo comune per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio e per il pagamento del compenso al rappresentante comune.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, nonché le Relazioni degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno di cui all’art. 125-ter del d.lgs. 58/1998 (TUF), saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.