Confiscato un quintale di prodotto ittico dalla Capitaneria di Porto di Cagliari e denunciato un ristoratore cinese per frode in commercio

Cagliari, 20 Gen 2017 – Nell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca, volti a verificare il rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie, nella serata di ieri, personale della Capitaneria di Porto di Cagliari ha ispezionato alcuni ristoranti siti nella zona centrale di Cagliari.

Durante i controlli, il personale della Guardia Costiera, ha individuato, presso un ristorante Cinese recentemente inaugurato, una serie di illeciti in violazione alle norme di igiene e conservazione dei prodotti ittici.

Dopo un’approfondita verifica sulla tracciabilità dei prodotti ittici detenuti, sui menu, sulle autorizzazioni dell’esercizio commerciale e l’ispezione dei locali, gli ispettori pesca hanno poi proceduto a segnalare all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’esercizio per i reati di “cattivo stato di conservazione degli alimenti” e “frode in commercio”, in quanto parte degli alimenti decongelati, sul menù del ristorante venivano indicati come prodotti freschi.

Tutto il prodotto non conforme presente nei freezer, circa un quintale, è stato posto sotto sequestro, in attesa delle analisi della locale Asl.

L’attività svolta dal personale della Guardia Costiera di Cagliari, rientra nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa di settore e in particolare, per la tutela del consumatore e delle risorse ittiche, costantemente effettuata nel Sud Sardegna sotto il coordinamento del 13° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari.