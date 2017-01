Comune di Cagliari – Il Consiglio Comunale convocato per martedì 24 gennaio

Cagliari, 20 Gen 2017 – Il presidente del Consiglio comunale, Guido Portoghese, ha convocato l’Assemblea di Palazzo Bacaredda per martedì 24 gennaio 2017, alle ore 18, per discutere il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno sulla gestione extrascolastica impianti sportivi di istituti di istruzione secondaria superiore: Progetto “Nonno sportivissimo”, presentato dal Cons. Sorgia – Proposta di deliberazione;

Mozione relativa al violento nubifragio che si è abbattuto il 16 settembre in tutta la Città e in particolare nella zona di Pirri presentato dai Conss. Floris e Mereu – Proposta di deliberazione;

Mozione per la messa in sicurezza del territorio di Pirri, Rio Del Fangario a rischio idrogeologico, presentata dalla CCP Patrimonio, Politiche della Casa e Mobilità – Proposta di deliberazione;

Mozione per la modifica del funzionamento delle Zone a Traffico Limitato esistenti, presentata dai Conss. Angius e Mereu – Proposta di deliberazione; Mozione per l’istituzione dello “Sportello Legalità” presso l’Assessorato Attività Produttive, presentata dai Conss. Mannino e Massidda – Proposta di deliberazione;

Mozione per estendere l’orario di apertura dei locali siti al primo piano della Mediateca di via Mameli per le giornate di domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presentata dai Conss. Schirru e Balletto – Proposta di deliberazione.

In apertura di lavori alle ore 17.30verranno trattate le interrogazioni.