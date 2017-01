Visita pastorale del Vescovo di Nuoro al comando provinciale dei carabinieri del capoluogo barbaricino.

Nuoro, 19 Gen 2017 – Questo pomeriggio il vescovo di Nuoro, monsignor Mosè Marcia, accompagnato dal parroco della parrocchia di Santa Maria della Neve, Don Antonello Tuvone, ha fatto la visita pastorale al comando provinciale dei carabinieri di Nuoro.

A riceverlo il colonnello Saverio Ceglie e una rappresentanza dei militari che si sono poi intrattenuti col vescovo che ha avuto parole di apprezzamento per l’attività svolta dall’arma in un difficile contesto. L’autorità religiosa, traendo spunto dal motto della benemerita “fedele nei secoli” ha accomunato il compito dei carabinieri, che operano per il bene del cittadino, a quello svolto dai parroci che perseguono il medesimo fine verso i propri fedeli.

Al termine dell’incontro il comandante dei carabinieri, a nome di tutti i militari del comando provinciale di nuoro, ha voluto donare a Monsignor Marcia Un Crest sul quale è riportata la “preghiera del carabiniere”. Il vescovo ha ricambiato il dono consegnando a ciascun militare un vangelo riportante il proprio personale saluto.