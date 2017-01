Ventenne di Porto Torres arrestato dai carabinieri a Quartu S.E. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Quartu Sant’Elena (Ca), 19 Gen 2017 – Poco prima dell’una di questa mattina, a Quartu Sant’Elena, via Marconi, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia della città, durante l’esecuzione di un normale servizio di prevenzione reati vari, all’esito di un controllo su strada, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Chiantera Alberto Chiantera, di 20 anni, disoccupato di Porto Torres (Ss), il quale, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 60 grammi circa di cocaina.

Il ragazzo è stato quindi portato in caserma per le formalità di legge e poi dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della locale compagnia cc in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi.