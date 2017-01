Un 41enne arrestato dai carabinieri della Stazione di Ca-Pirri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a P.U.

Cagliari, 19 Gen 2017 – Ieri pomeriggio, a Cagliari, via Righi, i carabinieri della Stazione di Ca-Pirri, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale, Michele Marras, di 41 anni, disoccupato, incensurato del posto.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicomotoria, ha danneggiato vari arredi dell’abitazione ed minacciato di morte i propri genitori, per poi scagliarsi sui militari, intervenuti su richiesta al 112.

Quindi Marras è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione cc diCa-Villanova in attesa del rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribuale di Cagliari.