Neve e gelo, Assessore Spano: protezione civile in piena operatività

Cagliari, 18 Gen 2017 – “Il sistema di Protezione civile va avanti a pieno regime con tutti i mezzi in campo per riportare la situazione alla normalità. Ringrazio tutti coloro i quali si stanno adoperando in questo momento. Comprendo che sindaci e cittadini si trovino in una situazione di disagio: la situazione è eccezionale e provoca numerose criticità. Preciso però che l’allerta meteo è stata data per tempo e quindi tutti soggetti interessati avrebbero potuto arrivare meglio preparati seguendo le azioni previste dalle prescrizioni della Protezione civile e dai piani comunali che ogni amministrazione è tenuta a redigere”. Lo dichiara l’assessore della Difesa dell’Ambiente con delega alla Protezione civile Donatella Spano.

“La sala operativa regionale riceve tutte le segnalazioni e sta svolgendo un grande lavoro di coordinamento per le emergenze – afferma il direttore regionale della Protezione civile Graziano Nudda -. A oggi però alcuni Comuni sono ancora privi del piano di protezione civile, per il quale la Direzione regionale ha sempre garantito un supporto alla redazione. Dopo il grande lavoro di ieri, l’abbondante nevicata odierna ha creato nuove difficoltà. Domani – conclude Graziano Nudda – arriveranno nuovi mezzi liberati da zone senza più criticità: dovrebbero garantire il ritorno alle condizioni di vivibilità”.