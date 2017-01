Giovane di Tratalias arrestato dai carabinieri del paese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Carbonia, 19 Gen 2017 – Nella mattinata di oggi, i carabinieri della Stazione di Tratalias ed i colleghi della Stazione di San Giovanni Suergiu, durante una perquisizione domiciliare e locale finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Alessandro Cinus, di 23 anni, operaio del luogo, ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività nella camera da letto del ragazzo sono stato rinvenuto un sistema artigianale di riscaldamento costituito da tre lampade per la coltivazione di piantine di canapa, una piantina fresca di 10 centimetri all’interno di un vaso e altri quattro secchi di media grandezza contenenti terriccio umido e semenze di cannabis, 4 trinciatori per la canapa, 21 confezioni di plastica con chiusura ermetica già utilizzate e con all’interno residui di sostanza, 49,80 grammi di foglie trinciate di canapa di media essiccatura, 5 radici con stelo per un totale di 19,40 gr., 166,02 steli di pianta di canapa, un bilancino elettronico di colore nero, un cutter di piccole dimensioni con tracce di stupefacente sulla lama, 7 fogli di piccole dimensioni sui quali risultano appuntati pseudonimi degli acquirenti e sui quali sono in corso gli accertamenti

Inoltre da buon giardiniere aveva con se alcuni flaconi di nutrimento completo per la fioritura delle coltivazioni in terra; ma soprattutto una brochure illustrativa per la coltivazione delle varie qualità di canapa (tutorial), due confezioni sigillate contenenti undici semi, sette ovuli in plastica contenenti 265 semi di canapa.

Pur non essendo cacciatore al ragazzo sono state inoltre sequestrate 3 cartucce calibro 12 caricati con munizionamento spezzato.

In seguito, l’A.G. informata dai militari, ha disposto che l’arrestato fosse portato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari nell’attesa del rito direttissimo previsto per oggi.