Giovane di Selargius arrestato dai carabinieri di Quartu S.E. per lesioni, resistenza, minacce nei confronti di un controllore del Ctm

Quartu Sant’Elena (Ca), 19 Gen 2017 – I carabinieri del Norm di Quartu Sant’Elena hanno arrestato Giuseppe Spicuzza, di 19 anni, disoccupato, residente a Selargius, privo di precedenti di polizia, per lesioni, resistenza, minacce nei confronti di un controllore del Ctm in servizio sulla linea Q1 al capolinea in piazza IV novembre.

Verso le 09.30 di questa mattina, il giovane avrebbe prima minacciato e poi colpito al volto il controllore, per poi reiterare le minacce brandendo un coltello.

La vittima è stata giudicata guaribile in pochi giorni per le lesioni da contatto fisico (non coltello) mentre il giovane è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato e domani sarà sottoposto al rito direttissimo.