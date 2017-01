Fermato dalla Polizia di Stato di Nuoro un nomade sospettato di far parte di una banda dedita a furti seriali presso esercizi pubblici

Nuoro, 19 Gen 2017 – Fermato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Nuoro e dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Macomer, in collaborazione con il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari, un giovane nomade S. S., di 22 anni, residente a Giugliano (Napoli), quale componente di una banda organizzata dedita ai furti in abitazione e presso gli esercizi commerciali, in particolare tabaccai.

La notte dello scorso 14 gennaio, il nomade con altri due complici, al momento irreperibili, si è reso autore di una serie di furti con scasso ai danni di vari tabaccai, realizzati a cavallo tra le province di Sassari, Nuoro e Oristano. I malviventi hanno agito da veri professionisti indossando passamontagna e guanti in lattice, forzando le porte d’accesso a colpi di piccone o usando una smerigliatrice. Una volta all’interno dei locali si sono impossessati di tutti gli oggetti di valore tra cui stecche di sigarette di varie marche, gratta e vinci e slot machine, macchinette cambia monete ricavando complessivamente circa 10mila euro. Inoltre durante la stessa notte si sono resi responsabili di una rocambolesca fuga nel tentativo di sottrarsi agli agenti della sezione polizia stradale di Nuoro che li aveva intercettati lungo la SS 129 bis in direzione di Macomer, mentre percorrevano ad alta velocità e a fari spenti quella provinciale, a bordo di una vecchia Volvo Station Wagon, rubata alcuni giorni prima ad Alghero.

La loro fuga si è interrotta all’altezza della località Succoronis quando la loro autovettura, uscita di strada, è andata a sbattere contro un muretto presente sul ciglio della strada riportando danni tali da costringere i malviventi a proseguire la fuga a piedi nelle campagne limitrofe. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di P.S. di Macomer che, seguendo le varie tracce lasciate dai fuggitivi, rimasti feriti nell’incidente, sono arrivati alla stazione degli autobus di Macomer recuperando, lungo il tragitto, i passamontagna ed alcuni indumenti abbandonati dai malviventi. Le ulteriori indagini svolte anche dagli investigatori della Squadra Mobile Nuorese, hanno consentito di accertare che un giovane con una grossa ferita all’altezza dell’occhio destro si era allontanato in direzione di Sassari a bordo del pullman di linea della società Arst.

Nella giornata di ieri, grazie alla collaborazione della polizia marittima di Porto Torres, il nomade è stato bloccato in quello scalo mentre si accingeva ad imbarcarsi per Genova. Raggiunto dagli uomini delle squadre Mobili di Nuoro e di Sassari, il nomade è stato dichiarato in stato di fermo per ricettazione dell’autovettura usata per la fuga nonché per i proventi delle attività illecite commesse nella notte del 14.01.2017 ad Alghero, Bosa e Suni, sussistendo il pericolo concreto di fuga.

In seguito il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Sassari, Dr. Porcheddu ha poi disposto la traduzione del fermato presso la casa circondariale di Sassari Bancali in attesa del giudizio di convalida.