Emergenza neve nel Nord Sardegna: Compagnia carabinieri di Ottana mobilitati sulle strade.

Ottana (Nu), 19 Gen 2017 – Nelle giornate dal 15 gennaio scorso fino ad oggi, nel pieno dell’emergenza maltempo per le forti nevicate verificatesi, i carabinieri della compagnia di Ottana, per garantire la sicurezza dei cittadini lungo le strade di pertinenza, ha impiegato sul territorio 96 pattuglie. I servizi sono stati predisposti con l’obbiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed evitare che i cittadini potessero restare isolati lungo le strade.

I controlli e l’assistenza alla viabilità hanno interessato principalmente la SS 131 dcn e le strade statali e provinciali di collegamento tra i comuni della giurisdizione. Nei comuni a bassa quota di Ottana, Dualchi, Noragugume, Bolotana, Orotelli, Oniferi non si sono verificate grosse criticità. Le maggiori difficoltà si sono registrate invece nei comuni montani soprattutto di Gavoi e Ollolai e sulla “bretella di Monte Gonare” di Orani, in cui la coltre nevosa caduta ha raggiunto livelli notevoli. I principali interventi hanno riguardato alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati lungo la SS 128 nei pressi del Lago Taloro, ma la situazione si è risolta in tempi brevi facendo intervenire i mezzi spargisale. Inoltre nei comuni di Gavoi e Ollolai si sono registrate serie difficoltà soprattutto per raggiungere le campagne.

Al momento le principali arterie viarie della giurisdizione risultano percorribili con le dotazioni invernali.