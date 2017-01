Carabinieri compagnia di Siniscola intervengono accanto agli automobilisti e alle persone trovatesi in difficoltà durante le condizioni metereologiche avverse nei giorni dal 16 al 18 gennaio 2017

Siniscola (Nu), 19 Gen 2017 – Le avverse condizioni metereologiche di questi giorni hanno interessato anche la Baronia, nella provincia nuorese. Ed i centri maggiormente colpiti per abbondanti nevicate, sono stati Dorgali (NU) e Irgoli (NU). Ma tuttavia molteplici disagi si sono verificati sin dal giorno 16 gennaio, quando i militari della compagnia cc di Siniscola ha coordinato numerosi ed incessanti servizi mirati al soccorso delle persone trovatesi in difficoltà perché bloccate in strada dalla neve o che necessitavano di spostarsi per motivi di urgenza.

In particolare il 16 gennaio è stato effettuato un intervento da parte degli uomini della Stazione cc di Siniscola sulla S.P. n. 3 in soccorso di una corriera di linea Arst; il 17 gennaio molteplici interventi a garanzia della viabilità sulla S.S.131 dcN, risultata non percorribile per alcune ore in direzione da e per Nuoro a causa delle nevicate, prima dell’intervento di idonei mezzi spazzaneve dell’Anas; l’opera di soccorso ad automobilisti bloccati da nevicate in Galtellì (NU) e in Dorgali, località traversa, sulle S.S. 125 e S.P. 38. Invece i carabinieri della Squadriglia di Iloghe hanno prestato aiuto ad una persona che doveva recarsi per Dialisi a Dorgali, aiutandola a raggiungere il centro medico; quelli della Squadriglia di Monte Pizzinnu hanno prestato opera di soccorso ad automobilisti bloccati temporaneamente dalle nevicate in territorio dei comuni di Galtellì e lungo la S.P. 25. A Torpè gli uomini dell’Arma hanno prestato opera di supporto in quanto l’Autorità Comunale, a causa delle incessanti piogge che hanno provocato la necessità dell’apertura controllata delle paratie della diga “Maccheronis” con riversamento di acque nell’invaso del Rio Posada, ha disposto l’evacuazione temporanea e a scopo precauzionale di dieci famiglie dimoranti in abitazioni poste lungo l’argine del fiume. Infine i militari della Stazione di Siniscola, nella tarda serata di ieri 18 gennaio, hanno coadiuvato i colleghi della Compagnia di Bitti nel far rientrare presso la sua abitazione in Lodè (NU) località Sant’Anna, una persona che era rimasta per un giorno bloccata dalla neve in un rifugio in territorio del comune di Lula (NU).

L’opera dei militari ha consentito di limitare per quanto possibile il disagio creato alle popolazioni dalle condizioni metereologiche, e al momento non sono state evidenziate ulteriori criticità o persone ferite.