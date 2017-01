Arrestata dalla polizia di stato una coppia nuorese per spaccio e denunciata anche per disturbo del riposo delle persone e detenzione illegale di oggetti atti ad offendere.

Nuoro, 19 Gen 217 – Questa notte gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Nuoro hanno proceduto all’arresto di una coppia di giovani nuoresi M. P., di 34 anni e P. N., di 38 anni, entrambi pregiudicati.

A seguito di una chiamata al 113 per schiamazzi, gli operatori delle Volanti sono intervenuti presso un’abitazione del centro cittadino dove, una volta entrati, il forte odore di marijuana percepito li ha indotti ad effettuare una perquisizione personale e locale, con esito positivo. Infatti, gli agenti hanno rinvenuto tre contenitori di plastica contenenti un buon quantitativo di foglie di marijuana essiccate e della cocaina, due bilancini di precisione, un arnese di piccole dimensioni atto a tritare l’erba, un involucro contenente polvere bianca, verosimilmente sostanza da taglio, un libretto illustrativo sulla coltivazione della Cannabis nonché un proiettile di pistola calibro 9×21 e un discreto quantitativo di denaro in contanti di piccolo taglio.

In quell’abitazione, pertanto, oltre alla musica ad alto volume, era in corso una vera e propria attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Da qui l’arresto dei due conviventi, denunciati anche per disturbo del riposo delle persone e detenzione illegale di oggetti atti ad offendere.