Turismo crocieristico, Assessore Morandi: si preannuncia 2017 da record

Cagliari, 18 Gen 2017 – “La Sardegna consoliderà ulteriormente il ruolo di destinazione crocieristica internazionale in un anno che si preannuncia da record per numero di attracchi e di passeggeri”. L’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio è intervenuto stamane al molo Rinascita del porto di Cagliari alla presentazione del calendario crocieristico 2017 del Cagliari Cruise Port, ponendo l’accento sul fatto che il turismo crocieristico è attualmente al centro delle politiche regionali e sul lavoro di coordinamento di tutto il sistema: “Istituzioni regionali ed enti locali, Autorità portuali e terminalisti, associazioni di categoria e imprese hanno concentrato sinergicamente e in breve tempo gli sforzi su un obiettivo comune, ossia rafforzare un asset sempre più strategico per il turismo isolano, e hanno capito l’importanza della promozione di un brand unitario presentando la destinazione nel suo insieme. Siamo lieti – ha proseguito Morandi – che si stia radicando l’esigenza di investire su chi arriva e ‘ci’ visita anche solo per un giorno, perché così potrà scegliere e programmare nell’isola le future vacanze di più giorni”.

Arrivi in crescita. Secondo le stime di Cagliari Cruise Port, nel 2017 gli accosti nello scalo del capoluogo passeranno dai 110 dell’anno scorso a 167 (già prenotati) e saranno effettuati da 41 diverse navi appartenenti a ben 24 compagnie di navigazione. I passeggeri, invece, passeranno da 260 mila registrati nel 2016 a oltre 400 mila. A questi dati vanno aggiunti i 200 mila crocieristi dei porti del Nord Sardegna registrati l’anno scorso, in aumento di circa il 20 per cento. In totale gli arrivi saranno tra i 650 e i 700 mila, ossia almeno un terzo più dell’anno scorso. Considerato che secondo tutti gli studi di settore, ogni crocierista lascia sul territorio nel corso della sua visita giornaliera circa 60 euro, l’indotto del mercato delle navi da crociera assume contorni molto rilevanti.

Coordinamento e promozione. “Sono numeri davvero imponenti che confortano il nuovo indirizzo strategico: ora – ha proseguito l’assessore – per consolidare il posizionamento in forma strutturata e competitiva è necessario, da una parte, il coordinamento di tutti gli attori del settore, per questo l’assessorato ha stipulato un protocollo di intesa con le Autorità portuali per la promozione del comparto crocieristico e lo sviluppo dell’economia del mare. D’altra parte, per confermare l’interesse e le attese che abbiamo creato, occorre qualificare e ‘professionalizzare’ due aspetti fondamentali: informazione e accoglienza”. In merito l’esponente della Giunta ha parlato del progetto di allestire un negozio Isola, sul modello di quelli già aperti negli aeroporti di Elmas e di Olbia, per far conoscere ai crocieristi i prodotti artigianali di qualità.