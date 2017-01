Tre Cagliari pregiudicati arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 18 Gen 2107 – Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio intensificati a seguito di numerose richieste da parte di cittadini, con particolare attenzione al quartiere “Su Planu”, dove negli ultimi tempi sono già stati effettuati diversi arresti, gli agenti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato tre pregiudicati cagliaritani, Marco De Agostini, 22 anni, Agostino Loddo, di 35 e Christian Curregli, 37enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini abitanti nel quartiere “Su Planu”, che indicavano un’intensa attività nelle ore pomeridiane sino alla tarda notte di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del circolo denominato “Kasteddu”, ubicato nello scantinato dell’immobile sito in via Monte Marmolada.

Gli investigatori dei “Falchi” hanno iniziato una attività d’indagine che ha consentito di mappare l’area interessata all’attività illecita. Infatti per accedere al locale i clienti percorrevano un vialetto, chiuso da un cancello in ferro e successivamente accedevano da una porta blindata sorvegliata da due telecamere.

Ieri sera, intorno alle ore 17.30, è scattata l’operazione quando all’interno del circolo erano presenti Curreli e Loddo che visti due “clienti” si sono avvicinati per aprire il cancello avvisandoli che era possibile acquistare solo hascisc. Tolto il lucchetto e aperto il cancello i clienti-poliziotti hanno bloccato i due consentendo l’arrivo degli altri Agenti.

Dentro il locale è stata effettuata la perquisizione estesa anche ai due soggetti che sono stati trovati in possesso di 135€ suddivisa in banconote di piccolo taglio, occultata dietro una pila di cassette di birra è stata trovata una bustina con circa 12 grammi di hashish, mentre all’interno del bagno attiguo alla sala sono stati rinvenuti e sequestrati due coltelli con evidenti tracce della medesima sostanza sequestrata.

Mentre era in corso la perquisizione si è presentato all’interno del circolo un terzo giovane, De Agostini che è stato fermato e perquisito. All’interno della giubba i poliziotti hanno trovato 32 involucri di cellophane di azzurro contenenti “cocaina” per un peso di circa 8 gr.

Al termine dell’attività i tre giovani sono stati dichiarati in arresto e su disposizione del P.M. di turno, sono stati accompagnati presso i rispettivi domicili in regime di arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.