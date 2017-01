Sanità, assessorato assicura: situazione scorte di sangue di nuovo nella norma

Cagliari, 18 Gen 2017 – L’approvvigionamento delle scorte di sangue è tornato alla normalità in tutti gli ospedali della Sardegna. Lo comunica l’Assessorato della Sanità, che per venerdì prossimo ha convocato un incontro con tutti i responsabili dei Centri trasfusionali. La carenza registrata nei giorni scorsi non ha in alcun modo compromesso gli interventi chirurgici urgenti e quelli programmati sono stati gestiti in modo tale da non creare disagi ai pazienti.

La Sardegna non ha avuto un calo di donazioni – precisa ancora l’Assessorato – ma ha risentito delle crisi che si sono verificate in altre regioni, dalle quali la nostra regione si approvvigiona. Ora la situazione critica sul piano nazionale (legata al freddo e al picco influenzale) si sta risolvendo e, di conseguenza, anche quella sarda è rientrata nella norma.