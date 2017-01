Giovane dell’hinterland sassarese denunciato in stato di libertà per tentato furto.

Sassari, 18 Gen 2017 – Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha denunciato in stato di libertà per tentato furto un 19enne, residente in un centro dell’hinterland sassarese, già con altri precedenti di polizia.

Il giovane è stato fermato da alcuni dipendenti coadiuvati da una guardia giurata, in servizio di vigilanza presso un’attività situata all’interno di un centro commerciale.

Il ragazzo è stato notato mentre si impossessava di un capo di abbigliamento e lo occultava sotto il proprio giubbotto.

La stessa operazione è stata compiuta anche una seconda volta con un altro capo di abbigliamento, ma il furto non è andato a segno perché il giovane, prima che riuscisse a raggiungere l’uscita è stato raggiunto da un dipendente del negozio e successivamente bloccato da un addetto alla sicurezza.

Una volta bloccato il mancato ladro, è stato richiesto tramite il numero di emergenza 113 l’intervento degli agenti di una Volante che una volta riconsegnata la refurtiva sottratta, ha condotto il reo presso gli uffici della Questura, dove lo stesso è stato deferito all’A.G.