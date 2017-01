Avvio a Sassari del Corso Workshop Tetra. 

Sassari, 18 Gen 2018 – Questa mattina, presso la sala conferenza della Questura di Sassari, è stato dato l’avvio al corso Workshop Tetra rivolto a tutte le forze di polizia.

Il Questore di Sassari dopo aver salutato i presenti ha dato inizio alle attività, inerenti la realizzazione di un servizio radiomobile per le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia.

Il progetto, avviato già dal 2003, e quindi ripresentato per le esigenze di sicurezza del G8 de L’Aquila, è stato realizzato grazie alla gestione della partecipata statale ex Finmeccanica ora Leonardo S.p.a. e garantisce la riservatezza delle comunicazioni delle Forze di Polizia, consentendo un’ottimale gestione e coordinamento delle unità dislocate sul territorio, rappresentando uno dei maggiori programmi di sviluppo tecnologico per la sicurezza nazionale.

Pertanto questa nuova tecnologia permetterà anche di velocizzare e rendere più sicure le comunicazioni tra le varie forze di polizia.

Tutto ciò permetterà di dare una risposta più celere alle istanze provenienti dall’utenza, garantendo così un servizio migliore e più qualificato alla cittadinanza.