Algerino arrestato dai carabinieri per tentata estorsione ad una impiegata di un centro di accoglienza di Nuxis

Carbonia, 18 Gen 2017 – Ieri sera, a Carbonia, presso una casa alloggio per minori, i carabinieri della Stazione di Nuxis sono intervenuti unitamente a personale della Stazione di Cortoghiana e dei colleghi della radiomobile della compagnia di Carbonia, hanno arrestato per il reato idi tentata estorsione, un algerino, sedicente minorenne, sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità per un reato commesso a Cagliari qualche giorno fa.

L’extracomunitario, alle 22.00 circa, dopo una discussione per futili motivi (la visione di un film a luci rosse) avuta con l’operatrice presente in quel momento l’ha bloccava fisicamente chiedendole di essere trasferito presso la struttura di Assemini.

La donna è riuscita comunque ad allertare la centrale operativa dell’Arma di Carbonia e in questo modo è riuscita a parlare con l’operatore sino all’arrivo degli uomini dell’Arma, che giunti sul posto hanno preso in consegna il “minore” il quale si era subito arreso, chiedendo di andare via e andare presso il centro di Assemini dove vi sono alloggiati i suoi connazionali.