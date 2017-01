Tenta di derubare dei minorenni, denunciato dai Carabinieri di San Teodoro per violenza privata nei confronti di un gruppo di adolescenti.

Siniscola (Nu), 17 Gen 2017 – Ieri sera i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno denunciato un senegalese di 35 anni per il reato di violenza privata commesso nei confronti di un gruppo di adolescenti.

Grazie ad una telefonata al 112, i militari di San Teodoro, in quel momento in servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su richiesta di un passante che poco prima aveva assistito ad una scena poco chiara. Dagli elementi raccolti e dalle indagini svolte sulla vicenda, gli investigatori dell’Arma hanno potuto ricostruire come un cittadino senegalese si fosse avvicinato ad un gruppo di ragazzi di 14 anni e in alcuni attimi di loro distrazione avesse simulato che qualcuno di essi gli avesse rubato il cellulare. Dopo queste affermazioni aveva preteso che ognuno di loro svuotasse le tasche e, nella circostanza si è impossessato del portafoglio e del telefonino di uno dei ragazzi; a quel punto un altro 14enne si è rifiutato di far vedere il suo telefono allo straniero e quest’ultimo lo ha strattonato ad un braccio per cercare di sfilarglielo dalle tasche.

Subito è stato richiesto l’intervento al 112 e un passante, che da lontano aveva assistito agli strani movimenti, è riuscito a fermare il senegalese e a convincerlo a restituire tutto ciò di sui si era impossessato ingiustamente. I Carabinieri giunti poco istanti dopo, raccolte le prime testimonianze sulla vicenda, hanno bloccato lo straniero e hanno avviato le indagini per chiarire al meglio la dinamica dei fatti.

Al termine della ricostruzione, d’intesa con l’A.G., l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Nuoro, dove nei prossimi giorni sarà chiamato a rispondere del reato di violenza privata commessa nei confronti dei minorenni.