Senegalese di 35 anni arrestato dai carabinieri della compagnia di Cagliari per rapina impropria.

Cagliari, 17 Gen 2017 – Ieri sera, alle ore 21:30 circa, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato per traevano in arresto, per il reato di rapina impropria, Diuf Bauboucar, di 35 anni, nato in Senegal, senza fissa dimora, coniugato, nullafacente, pregiudicato.

L’uomo, alle ore 20:00, in via Santa Maria Chiara n.159, dopo aver perpetrato un furto di merce varia, del valore complessivo di 50,00 euro circa, all’interno del supermercato “Amelia”, è stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza e successivamente dai militari intervenuti sul posto con i quali ha ingaggiato una colluttazione al fine di sottrarsi ai provvedimenti del caso.

Lo straniero è stato comunque bloccato e dichiarato in arresto e poi trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Ca-Villanova in attesa del rito direttissimo.