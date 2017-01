Marito e moglie di Serramanna arrestato per furto aggravato in concorso di energia elettrica.

Serramanna (Ca), 17 Gen 2017 – I carabinieri della Stazione di Serramanna, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, Sandro Meloni, 46 anni e sua moglie Lucia Meloni, anche lei di 46 anni, entrambi pregiudicati.

I due avevano effettuato un allaccio abusivo per la corrente elettrica, collegandosi ad un palo di proprietà della società “E-Distribuzione”, occultato con lavori di muratura lungo il muro di confine della loro abitazione. Contestualmente è stato verificato che lo stesso reato era stato compiuto dal loro vicino di casa (identiche modalità) E. G., di 30 anni, che era stato denunciato in stato di libertà, in quanto non presente sul posto ed attualmente irreperibile.

I coniugi Meloni, dopo formalità rito, sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.