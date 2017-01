Interventi dei carabinieri della provincia di Cagliari per gelo e neve.

Cagliari, 17 Gen 2017 – Nella giornata di oggi, contraddistinta da basse temperature e nevicate anche alle basse quote in tutta la provincia di Cagliari, numerosi sono stati (e ce ne sono in corso) gli interventi dei carabinieri del comando provinciale di natura ‘protezione civile’.

I tanti presidi del territorio, con i militari e i mezzi in dotazione, sono riusciti a garantire sostegno e soccorso alle persone in difficoltà (anziani, automobilisti, ecc) oltreché a favore del servizio pubblico (autobus di linea) in particolare, per iniziare, si segnala l’intervento degli uomini dell’Arma della compagnia di Dolianova, a Silius