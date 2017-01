Giunta Sardegna – Approvate varie delibere

Cagliari, 17 Gen 2017 – La Giunta regionale, riunita a Villa Devoto sotto la direzione del vicepresidente Raffaele Paci, ha condiviso la proposta assunta all’unanimita dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, con delibera dello scorso 24 novembre, che nomina Manuel Salvatore Antonio Delogu direttore generale dell’Isre. L’incarico ha durata non superiore a quella della legislatura e si conclude comunque entro i 90 giorni successivi dalla fine della stessa. Sono stati poi conferiti gli incarichi di liquidatore e sindaco unico di Hydrocontrol Srl rispettivamente a Giancarlo Dessì e Paola Melis.

Ambiente. Su proposta dell’assessora Donatella Spano, la Giunta ha deciso che non sarà sottoposto a ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni, l’intervento d’accorpamento delle superfici commerciali autorizzate per l’apertura di un centro commerciale unitario nel complesso Zentu Fighi di Sassari. Esclusi da ulteriore procedura di VIA, condizionati a prescrizioni, anche gli interventi per una variante al progetto approvato di impianto di recupero rifiuti da raccolta differenziata nel Comune di Nuraminis e per le attività legate alla produzione di pietre e materiali edili nel Comune di Orosei.

Enti Locali. La Giunta, su proposta dell’assessore Cristiano Erriu, ha nominato il funzionario regionale Giorgio Costa in qualità di commissario ad acta in sostituzione del Consiglio comunale di San Vito, per l’approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Il Presidente della Regione disporrà l’atto di nomina con un decreto.

Lavoro. La Giunta, accogliendo la richiesta dell’assessore Virginia Mura, ha concesso il nulla osta all’esercizio provvisorio del bilancio annuale 2017 dell’Aspal, disposta dal direttore generale dell’Agenzia.

Istruzione. Come proposto dall’assessora Claudia Firino, l’Esecutivo ha dato il nulla osta all’autorizzazione all’esercizio provvisorio di bilancio fino al 31 marzo prossimo deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Ersu di Sassari.