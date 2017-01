Gioco d’azzardo: chi sa veramente cosa è?

Si chiama gambling, si legge “ghembling” e si traduce in gioco d’azzardo. Uno degli elementi – o ingredienti che dir si voglia – che sempre più spesso caratterizzano la quotidianità di molte persone. Puntare, sfidare la fortuna è sempre più facile. Perché sono aumentati i casinò ma soprattutto hanno fatto registrare una crescita esponenziale le sale da gioco virtuali.

È on line che gli scommettitori amano giocare anche d’azzardo. In tutta Italia si è registrato un picco di puntate. A dominare sono i classici giochi: slot machine, roulette, poker e black jack. Giocare stando comodamente seduti sul divano di casa è routine per molti italiani. E tra le regioni che più sposano il nuovo modo di giocare, c’è anche la Sardegna. Nell’isola dal mare cristallino e dal promontorio mozzafiato, il gioco d’azzardo virtuale sta prendendo piede nonostante si siano moltiplicati i casinò. Il motivo? Inizialmente interpretati come fonte di guadagno, le scintillanti e colorate sale da gioco hanno subito uno stop a causa di chi intendeva il gioco come un’autentica ossessione. Giocare infatti è uno svago, è vietato ai minori di anni diciotto e può diventare patologia. Partendo dunque da questi assunti, proiettarsi in un casinò on line è un passatempo.

Tra i giochi d’azzardo più gettonati c’è senza ombra di dubbio la slot machine. Ad affascinare sarò forse l’attesa che monta facendoci sperare nelle vincita. Oppure, le caselle roteanti che si rincorrono come pazze lanciandoci nel vorticoso gioco. Le slot sono affascinanti e la possibilità di giocarci stando in tuta e al caldo della propria casa, rende la puntata ancora più curiosa. Non solo macchinette. Il vero intenditore ama riflettere, pensare, pianificare le mosse da cambiare in base a chi si sfida. E il banco si sa, ha cervello sopraffino. Poker e black jack diventano così diventano i giochi principi di chi ama scommettere e che può farlo sfruttando i bonus che molti siti offrono. I bonus sono dei codici – come il bet 365 casinò – che consentono di partire con un piccolo tesoretto da investire in puntate. Come si ottiene? Coinvolgendo amici semplicemente perché si è benvenuto. È dunque il modo, che il padrone di casa – che sia il croupier o chi raccoglie scommesse sportive – garantisce a chi intende giocare.

Giocare d’azzardo però non significa soltanto tentare la sorte sperando in giri fortunati di palline che corrono su spicchi colorati di rosso e nero, ma anche sperare nel goal giusto che arriva anche nell’ultimo minuto utile di gioco per trasformare una speranza in vincita. Spesso infatti si pensa che il gioco d’azzardo sia legato ai classici tavoli dei casinò, agli sguardi impassibili di chi decreta la fine delle puntate. E invece si sbaglia. Perché sempre on line e da casa, è possibile scommettere su cavalli forzuti, calciatori e squadre ringalluzzite dalle classifiche e su protagonisti di videogame capaci di sfidare montagne o eroi/ mostri pur di vincere. La scelta dei giochi di azzardo on line è variegata e invoglia anche grazie alla presenza dei bonus – come bet365 casinò – che permettono migliore gestione delle risorse. È bene evitare di affidarsi al primo sito in cui si inciampa: è bene scegliere siti sicuri, proprio come bet365.