Attività della personale della Polizia Postale delle Comunicazioni “Sardegna” per l’anno 2016

Cagliari, 17 Gen 2107 – Nel 2016 la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata chiamata a far fronte a nuove sfide investigative sulle macro-aree di competenza, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto della pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche riconducibili a forme di fondamentalismo religioso di matrice islamista, anche in contesto internazionale.

Nel 2016 in Sardegna la gli agenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, per il contrasto della pedopornografia online, ha effettuato 17 perquisizioni all’esito delle quali sono state arrestate 2 persone mentre 14 sono state denunciate in stato di libertà. Preoccupante ed in continua crescita risulta il fenomeno dell’adescamento online di minori del quale sono stati trattati 12 casi che hanno condotto alla denuncia di 6 persone.

Nell’ambito della prevenzione in rete, condotta attraverso le attività di monitoraggio, sono stati analizzati 971 siti internet, di questi ne sono stati estrapolati 59 a carattere pedopornografico, inseriti nella black list.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e protezione delle Infrastrutture Critiche Informatizzate in Sardegna, sono stati segnalati 66 attacchi informatici nei confronti di servizi internet relativi ad infrastrutture pubbliche e private, che hanno portato alla denuncia di 4 persone.

Nel campo del financial cybercrime, la Polizia Postale e delle Comunicazioni Sarda ha contribuito a bloccare, mediante lo scambio immediato di informazioni attraverso la piattaforma OF2CEN (On line Fraud Cyber Centre and Expert Network), transazioni in frode, in ambito nazionale, per un importo di 6.673.044,53 euro e di recuperare 42.475,48 euro. E in questo specifico ambito, la Specialità in Sardegna ha preso anche parte ad una campagna ad alto impatto, denominata Global Airport Action Day (“Gaad”), frutto della cooperazione internazionale di Polizia in partenariato con le principali aziende operanti nel settore della sicurezza informatica.

Nell’ambito dell’e-commerce la Polizia Postale, in Sardegna, ha trattato 479 casi per un danno pari a 644.877,00 euro denunciando 151 persone.

Ne corso dell’anno sono state ricevute 190 denunce mediante il portale del Commissariato di P.S. online.

Sul fronte delle iniziative di sensibilizzazione, la nota campagna di prevenzione itinerante della Polizia Postale e delle Comunicazioni contro il cyberbullismo, “Una Vita da Social” ha fatto tappa anche in Sardegna fermandosi ad Iglesias, Macomer ed Alghero e verrà ripetuta in altri Comuni nel 2017.

Nel mese di dicembre, a Muravera, è andato in scena il cortometraggio “Cuori Connessi” riguardante il tema del Bullismo a cui hanno partecipato circa 300 studenti.

Sono stati inoltre realizzati numerosi incontri educativi su tutto il territorio Regionale alla presenza di circa 3400 studenti e che hanno visto la partecipazione di molti genitori e insegnanti.