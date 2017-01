Sfiorata strage a Olbia: fermato dai carabinieri un uomo di 37 anni per strage e danneggiamento aggravato.

Olbia (SS), 16 Gen 2017 – Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, hanno eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di Andrea Derosas, 37 anni, olbiese con precedenti di polizia, per strage e danneggiamento aggravato.

L’uomo, intorno all’una del mattino, dopo avere cosparso il perimetro di un condominio con liquido infiammabile e avere posizionato una bombola di Gpl davanti alla porta di accesso di uno degli appartamenti, ha inondato, sempre con lo stesso liquido, l’androne del fabbricato con l’intento di fare esplodere la bombola ed incendiare tutto. Fortunatamente gli occupanti dell’appartamento dove era stata posizionata la bombola hanno sentito dei rumori e hanno messo in allarme l’uomo che vistosi scoperto non ha fatto in tempo a compiere il folle gesto e si è dato alla fuga.

Poco dopo l’allarme sul posto, sono confluiti equipaggi della Sezione Operativa e Radiomobile e tutto il personale immediatamente rintracciabile del Reparto Territoriale cc della città. In pochi minuti i Carabinieri hanno dato un nome all’uomo e sono subito scattate le ricerche che non sono mai cessate sino al momento del fermo avvenuto ieri mattina.

Secondo quanto accertato, i motivi del gesto sono da ricondursi alla perdita di possesso del condominio in questione che è stato recentemente pignorato e venduto all’asta fallimentare. Le persone che occupano gli alloggi del condominio interessato sono semplici locatori con regolare contratto di affitto e non hanno collegamenti con il fermato e con la proprietà. Derosas era stato arrestato pochi giorni fa, il 12 gennaio scorso, per furto aggravato in abitazione, danneggiamento, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il pregiudicato è stato quindi dichiarato in stato di fermo e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia per poi essere trasferito alla casa circondariale di Sassari-Bancali.