Neve e gelo, avviso della protezione civile: condizioni meteo avverse fino al 18 gennaio

Cagliari, 15 Gen 2017 – La Protezione civile della Sardegna ha diramato ieri sera un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per gelo e nevicate, estendendo il precedente avviso del 13 gennaio, a partire dalle ore 10 di domani, 16 gennaio 2017, e sino alle ore 10 del 18 gennaio 2017. Si prevede infatti che il gelo e le nevicate sulla Sardegna proseguiranno ancora sino alla mattina di mercoledì 18 gennaio. Nelle ore diurne di domani il fenomeno si attenuerà. A partire dalla notte tra il 16 e 17 gennaio le nevicate si intensificheranno nuovamente, interessando anche l’intera giornata di martedì 17, fino alla serata, con l’estensione del fenomeno anche a bassa quota.

Si invita la popolazione alla massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale. Guidare con particolare cautela in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’Avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei a essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza ANAS n. 91 Prot n. CCA-0047173-P del 06.12.2012. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34729

L’effetto combinato di una perturbazione sull’Italia e di un vasto promontorio esteso dalla penisola Iberica sino alla Scandinavia favorisce l’afflusso di aria fredda polare su tutto il territorio nazionale.