Industria 4.0, Assessore Paci incontra il presidente di confindustria digitale catania: innovazione strategica per le imprese

Cagliari, 16 Gen 2017 – Il futuro delle imprese, anche nei settori più tradizionali, passa dall’innovazione e dall’alta tecnologia e la Regione con le sue politiche può fortemente favorire questo processo. L’assessore della Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci ne ha parlato con il presidente nazionale di Confindustria digitale Elio Catania, che ha ricevuto oggi insieme al presidente della Camera di Commercio di Cagliari Maurizio De Pascale e al presidente di Confindustria Sardegna Alberto Scanu.

L’assessore Paci e il presidente Catania si sono confrontati su diversi argomenti in vista anche di un convegno organizzato da Confindustria a Cagliari per martedì prossimo: la “quarta rivoluzione industriale” che il Governo vuole realizzare con il Piano nazionale Industria 4.0, le politiche che la Regione ha messo in campo per favorire il processo di innovazione delle imprese, la necessità di far dialogare i soggetti pubblici e privati, la certezza che l’innovazione deve essere trasversale per garantire caratteristiche ormai indispensabili sul mercato globale cioè flessibilità, velocità, produttività, qualità e competitività del prodotto. “Questa Giunta dal primo momento ha messo a punto politiche a sostegno del mondo imprenditoriale, perché sappiamo bene che la Regione può mettere olio negli ingranaggi ma la macchina dello sviluppo poi la muovono le imprese – dice l’assessore Paci – E ci sono grandissima attenzione e supporto ai temi dell’innovazione e dell’alta tecnologia, come dimostrano le nostre politiche a favore dell’ITC e la S3, la Strategia di specializzazione intelligente. Siamo profondamente convinti che nell’innovazione e nel digitale ci sia il futuro dei settori più tradizionali, a cominciare dall’agricoltura e dal turismo per fare solo due esempi, e dunque il futuro dell’economia e dell’occupazione. In Sardegna ci sono tutte le condizioni favorevoli: competenze importanti e vere eccellenze nel campo dell’innovazione, dell’alta tecnologia e del digitale, una Giunta regionale assolutamente sensibile a questi temi, bandi e in generale una politica regionale articolata a supporto delle imprese. Bisogna unire le forze e lavorare perché l’innovazione sia trasversale e ricada in tutti i settori”, conclude Paci.

Il presidente Catania ha ricordato che il ritardo dell’Italia nell’economia digitale vale due punti di Pil (prodotto interno lordo), ovvero mezzo milione di posti di lavoro e 25 miliardi di investimento in meno all’anno. Un gap enorme che si può colmare solo riprogettando il Paese e orientando gli investimenti pubblici e privati verso l’innovazione. Questo è il momento giusto, perché tante condizioni favorevoli tutte insieme non si erano mai verificate: chi vuole investire e fare impresa non potrebbe trovare una situazione migliore.