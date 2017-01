Femminicidio a Milano-Lorenteggio, donna trovata morta con profonda ferita alla gola: fermato il marito

Milano, 16 Gen 2107 – Luigi Messina, marito di Rosanna Belvisi la donna trovata morta ieri a Milano nella sua casa, è stato fermato dalla polizia. L’uomo, indiziato per l’omicidio della moglie, avrebbe confessato il delitto agli inquirenti dopo una notte di interrogatori. I litigi tra lui e la moglie pare fossero frequenti e molto violenti. È stato lui a far trovare il coltello usato per il delitto e i suoi abiti sporchi di sangue che sono stati trovati ieri (come riportato oggi da alcuni quotidiani) in un cestino. Il particolare è emerso oggi, giorno in cui l’uomo è stato sottoposto a fermo dopo aver ammesso le sue responsabilità davanti al Pm Gaetano Ruta, al procuratore aggiunto Alberto Nobili e agli agenti della squadra Mobile.

La donna aveva 50 anni ed era stata trovata morta nella sua casa, in via Coronelli 11, nella zona di Lorenteggio, alla periferia di Milano. La donna è stata trovata con una profonda ferita alla gola. Era stato il marito a dare l’allarme, dopo aver detto di essere rientrato da una passeggiata. Stando a quanto si apprende, ad uccidere la donna sarebbe stata una ferita d’arma da taglio. La chiamata al 118 sarebbe arrivata attorno alle 15 di questo pomeriggio. La polizia aveva portato in questura per interrogarle diverse persone che vivevano nel condominio, compreso il marito della vittima, guardia giurata.

La vittima era tornata ieri da Lampedusa, dove vive il fratello Battista. La morta aveva trascorso qualche giorno di vacanza sull’isola insieme al marito. Rosanna Belvisi lavorava all’Inps. La figlia 24enne della coppia si trova all’estero con il fidanzato.

Il 12 gennaio scorso un’altra donna, Tiziana Pavani di 55 anni, era stata uccisa in casa in via Bagarotti, sempre a Milano. Per quell’omicidio è stato arrestato un suo conoscente, il 32enne Luca Raimondo Marcarelli